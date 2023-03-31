مخترع الهواتف المحمولة «مصدوم»: الناس فقدوا عقولهم

يقرّ المهندس الأميركي مارتن كوبر، الذي اخترع الهاتف النقال قبل 50 عاماً، بأن هذه الأجهزة التي ابتكرها باتت تطرح مشكلة، تتمثل في أن الناس يمضون كثيراً من الوقت في استخدامها، ويرى أن «الناس أصبحوا ربما مدمنين عليها نوعاً ما».

وقال المخترع البالغ 94 عاماً: «تصدمني رؤية الناس يعبرون الشارع وينظرون إلى هواتفهم المحمولة.. لقد فقدوا عقولهم».

أجرى كوبر أول مكالمة من هاتف جوّال في التاريخ في أبريل 1973، ويتذكّر أن «وزن هذا الهاتف كان يزيد على كيلوغرام.. وكانت بطاريته تتيح إجراء محادثة لمدة 25 دقيقة». أما إدمان البعض على استخدام هواتفهم، فواقع سيتغير، بحسب كوبر. فهو يتوقع أن «يكون كل جيل أكثر ذكاءً من الذي سبقه، وسيتعلم الناس استخدام الهواتف الذكية بكفاءة أكبر».