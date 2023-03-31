العين يستعيد المدافع جيدفاج قبل قمة شباب الأهلي

تلقى مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، أخباراً سارة من الجهاز الطبي بتعافي المدافع الكرواتي تين جيدفاج من الإصابة التي كانت قد حرمته إكمال مباراة الجولة الماضية من دوري المحترفين أمام النصر، إذ بات اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة القمة التي ستجمع «الزعيم» مساء الغد بضيفه شباب الأهلي في قمة الجولة الـ21، لكنه في المقابل سيفقد خدمات كايو كانيدو للإصابة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين في «تويتر» مساء أول من أمس، صورة المدافع الكرواتي خلال مشاركته في الحصة التدريبية على استاد خليفة بن زايد ضمن التحضيرات لمواجهة «الفرسان»، وتعزز عودة جيدفاج من الترسانة الدفاعية للفريق الذي شهد خطه الخلفي استقراراً منذ وصول اللاعب في الانتقالات الشتوية بديلاً للاعب الكولومبي دانيلو أربوليدا الذي خضع لجراحة في وتر أكيليس.

وأقيمت الحصة التدريبية وسط معنويات مرتفعة لدى اللاعبين، تحت أنظار رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر الدرمكي، وشهد المران مشاركة الدولي خالد البلوشي، الذي كان قد التحق بقائمة المنتخب الوطني قبل لقاء تايلاند الأخير، فيما ينتظر وصول الدولي التوغولي لابا كودجو عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.