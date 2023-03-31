5 مكاسب فنية للمنتخب من «ودية» تايلاند

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، أول من أمس، معسكره الداخلي في أبوظبي، الذي خاض خلاله مباراتين وديتين أمام طاجيكستان وتايلاند. ورغم أن المنتخب لم يظهر بالمستوى الفني المطلوب، لكنه حقق مكاسب فنية كشفت للجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، نقاط القوة والضعف لمعالجتها قبل كأس آسيا 2023 وتصفيات مونديال 2026. وتمثلت المكاسب الفنية الخمسة بعد الفوز على تايلاند 2-صفر، في الوقوف عن قرب على مستويات اللاعبين الجدد، خصوصاً العناصر الشابة، إذ تم الدفع بخمسة لاعبين لأول مرة هم: عبدالسلام محمد وعبدالله الكربي وعبدالله إدريس وبلال يوسف والمهاجم أحمد عامر.

هذا بجانب أن الجهاز الفني سعى إلى تصحيح أخطاء «خليجي 25».

ومن بين المكاسب أيضاً، استعادة نغمة الانتصارات مجدداً، إذ إن آخر فوز حققه المنتخب يعود إلى ديسمبر الماضي على حساب لبنان بهدف نظيف، قبل المشاركة في «خليجي 25». وأخيراً، المحافظة لأول مرة على شباك المنتخب نظيفة.