«عُقدة الأرض» وتفوق عجمان يقلقان البطائح

يأمل البطائح في وضع حد لسلسلة نتائجه المُخيبة على ملعبه، حين يستضيف عجمان الساعة الـ10 مساء اليوم، في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين. وسجل «الراقي» رقماً سلبياً في المسابقة، إذ بات الوحيد الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز على ملعبه هذا الموسم في 10 مباريات. ولم يعرف البطائح طعم الفوز منذ الجولة 11، حين تغلب على دبا بهدف دون رد.

ويمني البطائح النفس في التخلص كذلك من أزمة نتائجه أمام عجمان، بعدما خسر أمامه في مناسبتين، الأولى في الدوري، وفاز «البرتقالي»، بهدفين مقابل هدف، وبالنتيجة نفسها فاز عجمان عليه في بطولة الكأس. ويبدو أن البطائح تحت الضغط، خصوصاً بعدما تراجع ترتيبه للمركز الـ12 بـ17 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن المركز الأخير. في المقابل، يدخل عجمان اللقاء وهو منتش بنتائجه الإيجابية آخرها التعادل أمام الجزيرة، ولدى «البرتقالي» 34 نقطة في المركز السادس، ويحتاج ثلاث نقاط فقط لمعادلة أفضل رصيد في تاريخه بالدوري.