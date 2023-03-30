فوز «الدفاع المدني» و«الحمرية» في بطولة «موظفي الشارقة»

حقق فريقا الإدارة العامة للدفاع المدني، وبلدية مدينة الحمرية، فوزاً مستحقاً في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، ضمن منافسات البطولة الـ25 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بمشاركة 11 فريقاً.

وفي أولى مباريات المجموعة الثانية حقق فريق الإدارة العامة للدفاع المدني فوزاً عريضاً على فريق مجلس الشارقة الرياضي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحتل فريق الدفاع المدني المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

في جانب آخر، فاز فريق بلدية مدينة الحمرية في أولى مبارياته على فريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بسبعة أهداف مقابل هدف.

وتقام مساء اليوم مباراتان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، حيث يتقابل في المباراة الأولى فريق دائرة الخدمات الاجتماعية مع هيئة الشارقة للاستثمار، وفي الثانية يواجه فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة مع جمعية الشارقة التعاونية.