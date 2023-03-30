انطلاق مهرجان دبي لأصحاب الهمم بمشاركة كبيرة وفعاليات متنوّعة

اكتسح فريق الأهلي منافسه الشارقة بنتيجة 7-صفر، ضمن «سباعيات» كرة القدم في افتتاح مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني، بمشاركة كبيرة وفعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية متنوّعة، فيما عبر فريق المالية «الشباب».

وفي اليوم الأول لمسابقة الكرة الطائرة فاز مدريد على باريس، والمدربين على العمال، والمالية على مانشستر سيتي، بنتيجة 2-صفر على التوالي.

وشهد المهرجان أيضاً انطلاق النشاط الثقافي، وتدشين الدورة «11» لمسابقة دبي للقرآن الكريم، تحت رعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، وبمشاركة 500 متنافس في مختلف الإعاقات من 62 جهة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، في تصريح صحافي: «إن ارتفاع عدد المتنافسين من نسخة إلى أخرى يؤكد تطور مسابقة القرآن الكريم، ليرتفع هذا العام عدد المتسابقين والجهات إلى 500 متسابق من 62 جهة، مقابل 463 متنافساً من 57 جهة في النسخة الماضية».