نجم في رمضان.. الشامسي: رمضان أحلى بين «النادي والعائلة».. والنصر سيعود أقوى

أكّد لاعب النصر سلطان الشامسي، سعادته بوجوده في قلعة «العميد» مشيراً إلى أن النصر سيكون بوابته للعودة من جديد إلى الأضواء، بفضل الدعم الكبير من النادي والجمهور الذي استقبله أفضل استقبال، عقب إعلان النصر التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من العين، وأشار اللاعب إلى أن «العميد» سيعود أقوى في الفترة المقبلة، مؤكداً سعادته بقضاء الشهر الفضيل في مكان جديد وهو نادي النصر، موضحاً أن «لاعب الكرة محظوظ دائماً كونه يملك أسرتين هما: النادي والعائلة»، مشيراً إلى سعادته بوجوده في نادي النصر بعد رحلة كبيرة خاضها في الملاعب الإماراتية، وتحدث اللاعب لـ«الإمارات اليوم» عن يومه في رمضان داخل قلعة «العميد».

■ بداية كيف كان انتقالك إلى نادي النصر؟

أعتبر دخولي نادي النصر فرصة للعودة إلى الملاعب بعد فترة لم أظهر فيها بشكل متميز مع العين، وبعد فترة من الإصابة، كانت أفضل فرصة بالنسبة لي هي العودة إلى الملاعب من خلال نادي كبير بحجم النصر من أجل العودة إلى الملاعب، خصوصاً مع دعم جمهور النصر، وهو ما يجعل اللاعب يقدم أفضل ما لديه، عند التعاقد مع النصر كنت أعلم الموقف الصعب للفريق، ولكن يملك «العميد» كل المقومات لوضعه الطبيعي، وهو ما يجعلني في تحدي أكثر من أجل الإسهام في عودة الفريق إلى الطريق الصحيح، وهذا بالتأكيد سيحدث للنصر الذي يملك تاريخاً وجمهوراً كبيراً سيكون له دور كبير في عودة الفريق وعودة سلطان الشامسي إلى سابق مستواه.

■ ما سر غيابك من جديد عن المباريات؟

للأسف تعرّضت إلى إصابة في مباراة الظفرة أول 10 دقائق من المباراة، وحالياً في المراحل النهائية للعودة، ولن أعود حتى أكمل علاجي بالشكل الكامل، حتى لا تتجدد الإصابة.

■ كيف سيعود النصر إلى منصّات التتويج؟

النصر يملك كل مقومات النجاح ومكانه الطبيعي في صلب المنافسة، ويضم الفريق لاعبين كبار ولهم أرقام مميزة في كرة القدم الإماراتية، إضافة إلى لاعبين أجانب كبار، ما يجعل عودة «العميد» مسألة وقت، خصوصاً أن الفريق عاد بالفعل بعد الفوز الكبير على العين في الجولة الماضية.

■ كيف تقضي شهر رمضان؟

شهر رمضان دائماً ما يكون صعب على اللاعبين، ولكن أسعى دائماً إلى قضاء الوقت بين الأسرة في المنزل وأسرتي في النادي، وهو ما يميز لاعب الكرة دائماً أنه يملك أسرتين، ويجب علينا كلاعبين محترفين الموازنة بين التدريبات والأسرة والحفاظ على عادتنا وتقاليدنا.

■ ما أشهر الأكلات التي تتناولها في رمضان؟

أتناول الأكلات الشهيرة في رمضان مثل «اللقيمات والهريس»، وغيرهما من الأكلات، لكن دائما ما أسعى إلى الحفاظ على صحتي، حتى أكون دائماً محافظاً على مستواي.

يذكر أن سلطان الشامسي سبق له اللعب في العديد من الأندية بداية من الجزيرة والظفرة وبني ياس والعين، كما سبق له اللعب مع المنتخب الوطني عام 2016.

• «تعرضت للإصابة في مباراة الظفرة أول 10 دقائق.. وحالياً استعد للعودة».

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