أروابارينا يتحدث عن عقده مع المنتخب: زوجتي لن تقبل الرحيل للبرازيل

قال مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الأرجنتيني رودلفو اروابارينا في تصريحات إعلامية ردا على سؤال عن إذا كانت هناك أي اخبار بشأن عقده مع المنتخب الوطني والحديث عن وجود عروض لديه في البرازيل إنه يفضل عدم الحديث عن موضوع العقد في الإعلام، مشددا على أن المهم ليس هو العقد وإنما الوصول إلى الأهداف التي حددها عند بداية استلامه لمهامه مع المنتخب والعمل على إحداث تغيير وتطور في منتخب الإمارات.

وأضاف مدرب المنتخب ضاحكا " زوجتي لن تقبل الرحيل إلى البرازيل أبدا "، وأكمل " بالنسبة لي فإنني سعيد جدا في المكان الذي اتواجد فيه".

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد تعاقد مع أروابارينا في فبراير من الماضي بعقد يمتد حتى كأس آسيا 2023