الطنيجي: البطائح لن يتنازل عن أهدافه منذ بداية الموسم

أكد عضو شركة كرة القدم في نادي البطائح الناطق الرسمي، ناصر الطنيجي، أن النادي بكل قطاعاته، وبالأخص شركة القدم، يقف خلف الطاقم الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المغربي سعيد شخيت، والجهاز الإداري واللاعبين لعودة الراقي إلى دائرة الانتصارات من جديد.

وقال الطنيجي في تصريحات صحافية: «نقدم الدعم الكامل للجهاز الإداري والفني واللاعبين، وتقديم كل ما يساعدهم في قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات».

وأضاف: «لن نتنازل عن الأهداف التي وضعناها من بداية الموسم بالإبقاء على الفريق ضمن أندية دوري المحترفين هذا الموسم، وأصبحنا على بعد خطوات قليلة من تحقيق هذا الهدف».

وتحدث الطنيجي عن المباريات القادمة للفريق في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، واصفاً إياها بالحاسمة، ومبدياً ثقته في الوقت نفسه بفريقه لتحقيق النتائج الإيجابية التي تدعم مشواره في البطولة.

وقال: «الحظ أدار ظهره للفريق في بعض المباريات التي قدم خلالها اللاعبون أفضل ما عندهم، وهذا ليس باعترافنا، ولكن بشهادة المحللين والخبراء، والمعنين بكرة القدم».

وعن التحضيرات لمباراة عجمان، قال: «البرنامج الإعدادي الذي نفذه الفريق الأول خلال فترة توقف بطولة الدوري، كان مثالياً للغاية، إذ ظل اللاعبون في تدريبات يومية، أعاد خلالها الجهاز الفني ترتيب الأوراق، ومعالجة بعض الأمور الفنية، ليدخل الفريق للمباريات القادمة بصورة مختلفة، وأفضل من السابق تحقيق النتائج الإيجابية، ونأمل في مباراة عجمان، أن ينكسر سوء الحظ الذي لازم الفريق في المباريات الماضية».