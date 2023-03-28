منتخب الإمارات يهزم تايلاند ودياً (فيديو)

فاز منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم على نظيره منتخب تايلاند بهدفين نظيفين خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي في ختام معسكره الداخلي الحالي في أبو ظبي، علما أن هذه تعد التجربة الودية الثانية خلال هذا المعسكر بعدما كان قد التقى منتخب طاجيكستان السبت الماضي وانتهت بالتعادل دون أهداف، في إطار استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة أبرزها نهائيات كأس آسيا 2023 والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورغم الفوز المعنوي الذي حققه المنتخب الا أنه عانى كثيرا من المشكلات الفنية خصوصا في الشوط الأول الذي لم يظهر خلاله المنتخب بالمستوى المقنع لكن الأداء تغير بشكل كبير في الشوط الثاني الذي شهد هدفي الفوز.

استهل المنتخب الشوط الثاني بتسجيل هدف التقدم في المباراة عن طريق حارب عبد الله "54" من تسديدة راسية محكمة مستغلا تمريرة طحنون الزعابي. وأضاف عبد السلام محمد الهدف الثاني "79".

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف وجاء هذا الشوط متكافئا بين الطرفين ولم يشهد فرصا حقيقية للمنتخب الوطني في حين بدأ المنتخب التايلاندي الأفضل نسبيا وهدد مرمى المنتخب بأكثر من محاولة خطرة لكن الحارس خالد عيسى تصدى لها بكل بسالة.

وشهدت صفوف المنتخب غياب عناصر مؤثرة بداعي الإصابات أبرزهم هداف المنتخب علي مبخوت وكايو كانيدو وبندر الاحبابي .

وشهدت المباراة مشاركة وجوه شابة تظهر لأول مرة ضمن التشكيلة الأساسية من بينهم المهاجم أحمد عامر الذي شارك أساسيا في مكان علي مبخوت إلى جانب كلا من عبد الله الكربي وبلال يوسف.

وظهر المنتخب في الشوط الثاني بصورة أفضل من سابقه وبدأ الأكثر نشاطا واستحواذا على الكرة وتمكن خلاله من تسجيل هدفي الفوز على الرغم من محاولات المنتحب التايلاندي العودة للمباراة.

الهدف الأول

⚽️ عااارضية من طحنون ورأسية من حارث وهدف رائع لمنتخبنا في الدقيقة 54#الإمارات 1 × 0 #تايلاند #UAE 🆚 #Thailand pic.twitter.com/Xmh0UPImeU — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) March 28, 2023

الهدف الثاني