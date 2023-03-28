ماكلروي يتصدّر «السباق إلى غولف دبي»

تصدّر الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك مع سعي اللاعب للاحتفاظ بلقب بطل الموسم الذي توج به العام الماضي للمرة الرابعة في مسيرته.

جاء تقدم ماكلروي إلى صدارة «السباق إلى دبي»، بعدما حقق المركز الثالث في بطولة «دبليو جي سي ديل تكنولوجي» الأميركية، التي تقام بنظام المواجهات الفردية الإقصائية، ليحقق 500 نقطة، رفع من خلالها إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 1835 نقطة، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في شهر يناير الماضي.

ويسعى ماكلروي لمحاولة الفوز بلقب «السباق إلى دبي» للمرة الخامسة في مسيرته، بعد تتويجه باللقب أعوام: 2012، 2014، 2015، 2022، وهي الجولة التي تشهد العام الجاري إقامة 45 بطولة حول العالم.

على صعيد آخر، حقق الألماني يانيك باخيم لقب بطولة جونسون وركوير المفتوحة في جنوب إفريقيا، وهو أول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد، ليكسب 335 نقطة، رفع بها إجمالي رصيده إلى 429 نقطة هذا الموسم، وتقدم إلى المركز 25 في ترتيب «السباق إلى دبي».

ويتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ«السباق إلى دبي» إلى البطولة الختامية التي تقام سنوياً في دبي، وهي بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للغولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.