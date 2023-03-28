«ريمونتادا» لشباب الأهلي أمام العين في دوري اليد

نجا فريق اليد في نادي شباب الأهلي من مصيدة ضيفه العين، بعد نجاحه في قلب تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق الهدفين إلى الفوز بنتيجة (30-27)، في مباراة جمعت الفريقين، أول من أمس، في ختام الجولة الثانية من الدور النهائي لبطولة الدوري العالم، التي سجلت مواصلة ابتسام الأرض في وجه أصحابها بفوز مليحة على الوصل (31-23).

واستهلت الجولة مساء السبت الماضي، بفوز الشارقة على ضيفه دبا الحصن بواقع (32-23)، وخطف الجزيرة لانتصار صعب على أرض صالة ناديه على حساب النصر، جاء بفارق هدف وبنتيجة (26-25).

وفرض شباب الأهلي نفسه شريكاً على الشارقة في صدارة الترتيب العام، وبرصيد ثماني نقاط لكل منهما، بفارق ثلاث نقاط عن العين، ودخل مليحة في شراكة مع الجزيرة والنصر على صعيد المركز الثالث برصيد أربع نقاط لكل منهم، وتراجع النصر للمركز السابع برصيد ثلاث نقاط، تاركاً المركز الأخير لدبا الحصن برصيد نقطتين.

وفرط العين في فرصة إنهاء الشوط الأول متفوقاً بنتيجة (16-14)، بعد أن نجح لاعبو شباب الأهلي في استعادة اتزانهم، والفوز بالمباراة (30-27).