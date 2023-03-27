النصر وشباب الأهلي يضعان قدماً في نهائي دوري السلة

اقترب فريقا النصر وشباب الأهلي من التأهل للمباراة النهائية لبطولة الدوري العام لكرة السلة، عقب تحقيقهما، أول من أمس، الفوز في مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي، جاء للنصر على حساب ضيفه الشارقة بنتيجة (78-75)، ولشباب الأهلي على حساب ضيفه الوصل (96-83).

وبات النصر وشباب الأهلي على بُعد خطوة واحدة من بلوغ النهائي، شريطة تكرارهما الفوز في موقعتي الإياب التي حدد موعد لها يومي السبت والأحد المقبلين، فيما بات الوصل والشارقة مطالبين في الإياب برد الاعتبار، وتحقيق فوز يفرض على «العميد» و«الملك» خوض مواجهة ثالثة فاصلة لتحديد هوية المتأهلين، حدد موعد لها في الثامن والتاسع من الشهر المقبل.

واحتاج النصر لضمان انتصاره على الشارقة، إلى نيل الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع (26-22 و21-13)، فيما فشل الشارقة بالعودة بنتيجة المباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربعين الثالث والرابع بواقع (20-5 و26-20). بدوره، فرط الوصل بفرصة إنهاء الربع الأول متقدماً على شباب الأهلي بواقع (29-20)، بعد أن نجح «فرسان دبي» في استعادة زمام المبادرة، والسيطرة على بقية مجريات اللقاء، ونال الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث، ومن ثم الربع الرابع بواقع (30-20 و21-17 و22-17).