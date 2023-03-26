منتخب الجوجيتسو يتوج بلقب «ند الشبا».. والبرازيل وصيفاً

استحوذ لاعبو منتخب الإمارات على ألقاب بطولة الجوجيتسو، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، والتي جرت مساء أول من أمس، بعدما نجحوا في تحقيق المركز الأول بتحقيقهم 74 فوزاً، ليحصلوا على 12 ذهبية و11 فضية و11 برونزية. وجاء منتخب البرازيل في المركز الثاني بـ47 فوزاً، و11 ذهبية، و10 فضيات، وتسع برونزيات، فيما حل كازخستان ثالثاً بذهبيتين.

وعلى مستوى منافسات الأندية والأكاديميات في الجوجيتسو، فاز العين بالمركز الأول بست ذهبيات وخمس فضيات وست برونزيات، تلاه بني ياس (سبع ذهبيات وخمس فضيات وأربع برونزيات)، والشارقة للدفاع عن النفس ثالثاً (أربع ذهبيات وخمس فضيات وثلاث برونزيات).

وتوج الفائزين مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا، ناصر أمان آل رحمة، ونائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، يوسف البطران، ومدير إدارة الدعم المؤسسي بمجلس دبي عضو اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا صالح المرزوقي.

وقال الظاهري في تصريح صحافي: عدد المشاركين في هذه النسخة كبير، على الرغم من أن المنافسات جرت ليوم واحد فقط، وطلبنا من اللجنة المنظمة أن تكون النسخة المقبلة على يومين، حتى يتسنى مشاركة عدد أكبر من اللاعبين واللاعبات.

وأضاف: مثل هذه البطولات تسهم في انتشار اللعبة، وتزيد من قاعدة اللاعبين، وفي النهاية نجني الحصاد من خلال مشاركة المواهب مع المنتخبات الوطنية، وهو ما رأينا حصاده في البطولة الآسيوية الأخيرة بالحصول على 16 ميدالية.

وأكد من ناحيته يوسف البطران: دورة ند الشبا تحظى بسمعة عالمية، ومشاركة لاعبين من 30 دولة يؤكد نجاحها الكبير، ومدى قدرتها على استقطاب العديد من الأبطال والنجوم في ظل التنظيم الاحترافي والتحكيم على مستوى عالٍ.

في جانب آخر، شهد اليوم الثاني إقامة منافسات الدور الأول للفئة المزدوجة إماراتي ووافد (مفتوحة) في البادل، التي أسفرت نتائجها عن تأهل فرق الثنائي التالية: روبيرتو رودريغيز وفارس الجناحي، وسالم الهولي وأندريه بيريز فيرا، وعلي العارف وفيكتور مينا، وحمد الجناحي وأكسفير ماسون.

إضافة إلى تأهل: مايد العوضي وغابي ليما، وخافيير غارسيا لوبيز وعبدالله عبدالعزيز، وحمد بن سمنوح وفرانشيسكو خافير، ومحمد الشامسي ودانيل بلانكو، وعمار العوضي وكولن مارشال، ومحمد المهيري وكارل موشنتاف، وماجد الجناحي وسيباستياو ميندونكا.

وتأهل الثنائي أحمد سلطان وثامر أبوهيجله، وسعيد المري وبنيامين بالم، وعبدالرحمن سمير وحمد المزروعي، ومعمر العقيلي ونصر النيادي، كما تأهل سيرجيو ايكاردو وعبدالله أهلي.

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فوزاً حققها لاعبو المنتخب ليحصلوا على 12 ذهبية و11 فضية و11 برونزية.