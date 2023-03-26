تألق إماراتي – ياباني في أمسية كأس دبي العالمي

سيطرت خيول الإمارات واليابان على ألقاب النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي، بحصولها على ثمانية أشواط من أصل تسعة، رغم المنافسة القوية من أقوى الخيول العالمية. وفازت خيول الإمارات بأربعة ألقاب عن طريق «حيان» المملوك إلى (ياس ريسينغ) الذي فاز بلقب دبي كحيلة كلاسيك، ونال الجواد «آيزوليت» لفريق (آر آر آر ريسينغ) سباق غودولفين مايل، بينما انتزع «دانيه» لـ(شادويل) لقب القوز للسرعة، وحافظ «لورد نورث» المملوك لـ(الشيخ زايد بن محمد للسباقات) على لقب دبي تيرف، أما اليابان ففازت بألقاب كأس دبي الذهبية وديربي الإمارات ودبي شيماء كلاسيك وكأس دبي العالمي، في المقابل فازت أميركا بلقب دبي غولدن شاهين.

تصوير: باتريك كاستيلو

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