فوز مصفوت والعربي والعروبة في دوري «الهواة»

فاز فريق مصفوت على ضيفه «سيتي» أمس باربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الدرجة الأولى ليصعد مصفوت للمركز الرابع في ترتيب فرق البطولة برصيد 46 نقطة بينما تجمد رصيد «سيتي» عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

سجل لمصفوت البرازيلي ميديريوس 37، والغامبي جاساما 46، والنيجيري داميلاري 71، والبرازيلي اليكس (90+2)، بينما سجل لفريق «سيتي» البرازيلي لوكاس 16.

وفاز العربي بملعبه على الرمس بهدفين نظيفين سجلهما العماني فارس الجابري والبرازيلي جابريل دا سيلفا 65، ليصبح رصيد العربي 38 نقطة في المركز

السابع بينما الرمس في المركز الثالث عشر برصيد29 نقطة.

وفاز العروبة على مضيفه مسافي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد حيث سجل اهداف العروبة كل من سعيد عبيد في الدقيقة 6 والنيجيري يوسف اوتولانجي 68، والليبيري ايمانويل 79، ليصبح رصيد العروبة 38 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد مسافي 37 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل الذيد مع ضيفه فرسان هسبانيا بهدفين لكل منهما ليصبح رصيد الذيد 31 نقطة في المركز الحادي عشر بينما فرسان هسبانيا 9 نقاط في المركز الاخير.

وسجل للذيد الايراني سيد بوريا في الدقيقة الثانية، و المالي الحساني تامبورا 64، بينما سجل لصالح فرسان هسبانيا الارجنتيني لاوتارو 10 وعبد الرحمن محمد 55.