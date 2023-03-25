الحصان "بروم " يظفر بثالث أشواط كأس دبي العالمي

فاز الحصان الآيرلندي "بروم" المملوك لمساكي ماتسوشيما وجون ماجنير ومايكل تابور وديريك سميث، ب "كأس دبي الذهبي" ثالث أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ27 المقامة اليوم على مضمار ميدان.

وحصد "بروم" لقب الشوط الثالث، الذي تبلغ قيمته مليون دولار برعاية الطاير للسيارات، ومسافته 3200 متر "فئة 2"، على المسار العشبي، وأقيم بمشاركة 13 جواداً.

واحتل "بروم" بقيادة الفارس ريان مون وإشراف المدرب أيدان أوبراين المركز الأول بزمن 3:16:83 دقيقة وبفارق شورت هيد ليحصد جائزة المركز الأول البالغة 580 ألف دولار.

وجاء ممثل الإمارات "سيسكاني" بشعار جودلفين وإشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك في المركز الثاني، ليحصد 200 ألف دولار.

واحتل الحصان البريطاني "سابجيكتفيست" لدكتور جيه ووكر بإشراف تشارلي جونستون، وقيادة الفارس فرناندو جار، المركز الثالث وحصل على 100 ألف دولار.