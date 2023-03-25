كارتابيا: قمة شباب الأهلي والعين لن تحسم الدوري

أكد لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، أن صدارة «فرسان دبي» لدوري أدنوك للمحترفين بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه العين والوصل والوحدة، لا تعني سهولة مهمة الفريق في الفوز بلقب الدوري الغائب عن خزينته منذ موسم 2015-2016، مشدداً على أن مواجهة شباب الأهلي والعين في الجولة 21 لن تحسم اللقب حتى في حال فوز «فرسان دبي» واتساع الفارق مع «الزعيم» إلى ثماني نقاط قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.

وقال كارتابيا لـ«الإمارات اليوم» إن شباب الأهلي يعلم تماماً أن الفترة المقبلة صعبة جداً، موضحاً: «سنخوض ست جولات حاسمة في سباق المنافسة على لقب الدوري، والجولات الست ستشهد مواجهات قوية لدى شباب الأهلي أمام منافسين مباشرين على اللقب».

وأضاف: «تقدمنا بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقينا لا يعني شيئاً، ولقد شاهدنا الجولات الماضية كيف كانت النتائج متقلبة وحدثت تغيرات عدة في لائحة الترتيب، لذلك يجب أن نكون في كامل تركيزنا في المباريات المقبلة، ولا نعتمد على هذا الفارق من النقاط».

وأشار إلى أنه يتوقع أن يتم حسم لقب الدوري في الجولة 26 من المسابقة، وقال: «المنافسة قوية من أكثر من فريق، ومن المتوقع أن تستمر الإثارة في الجولات المقبلة، خصوصاً أن جميع الأندية ستخوض المباريات بتركيز كبير».

أما بالنسبة لمباراة شباب الأهلي أمام العين في الجولة 21 على استاد هزاع بن زايد وتأثيرها على تحديد هوية بطل الدوري، فقال: «هي بالتأكيد مباراة كبيرة ومهمة، ولكنها لا تتعدى كونها مباراة سيحصل الفائز بها على ثلاث نقاط، وكل من الفريقين يعلم تماماً أن الفوز بها سيمنحه دفعة معنوية وأفضلية جيدة في الجولات التالية».

وختم تصريحاته بالتأكيد على أنه يرفض المقارنة بين الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا مع ليونيل ميسي واختيار أيهما الأفضل في التاريخ، وقال: «نحن محظوظون برؤية ومشاهدة هاتين الأسطورتين، وأرى أن المقارنة بغيضة لأن كليهما الأفضل في الوقت، والأهم بالنسبة لنا أنهما أرجنتينيان وحققا إنجازات تاريخية لن ينساها عشاق كرة القدم». يذكر أن كارتابيا يعد أفضل لاعب أجنبي في شباب الأهلي خلال الموسم الحالي، بتصدره لائحة هدافي الفريق في الدوري بإحرازه تسعة أهداف، رغم مشاركته في 15 مباراة وغيابه عن خمس مباريات بداعي الإصابة، بينما مرر أربع تمريرات حاسمة كأفضل صانع للألعاب في «فرسان دبي».

النجم الأرجنتيني:

«اختيار الأفضل من مارادونا وميسي مقارنة بغيضة».

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أهداف سجلها كارتابيا في 15 مباراة، ومرر 4 تمريرات حاسمة.