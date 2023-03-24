منتخب الإمارات للشباب يتفوق على المكسيك وديا

فاز منتخب الإمارات الوطني للشباب تحت 20 سنة على نظيره المنتخب المكسيكي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت الخميس على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في افتتاح مباريات البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 20 سنة.

سجل هدفي الفوز لمنتخب الإمارات كل من حازم محمد من ركلة جزاء وعيد محمد وتستكمل منافسات البطولة يوم غد السبت بإقامة مباراتين تجمع الأولى منتخب الإمارات مع المنتخب السعودي في ملعب شباب الأهلي في العوير، فيما تجمع المباراة الثانية منتخبي هولندا والمكسيك في ملعب ذياب عوانة، وتُقام المباراتان عند الساعة العاشرة مساءً

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