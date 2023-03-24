الظنحاني: «لمة الأهل» لها طعم خاص.. و«اللقيمات» أكلتي المفضّلة

قال لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني لكرة القدم، خالد الظنحاني، إن الأجواء الرمضانية لها طعم خاص بالنسبة له، خصوصاً على صعيد «لمة الأهل»، وتبادل الزيارات، وأداء صلاة التراويح، والأعمال الخيرية والإنسانية، وزيارة المستشفيات، وغيرها، وتعد من الأعمال المحببة إلى نفسه في هذا الشهر المبارك، مشيراً إلى أنه يحرص دائماً خلال رمضان على أداء التمارين الرياضية، حاله حال كل لاعب كرة قدم محترف، للمحافظة على لياقته البدنية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أنه استفاد كثيراً من وجود مدرب الفريق الروماني أولاريو كوزمين، كونه يتبع الأسلوب التحفيزي مع اللاعبين، وذلك من خلال اللعب بتركيز وروح قتالية في الملعب، متعهداً بتقديم كل ما عنده لفريقه الشارقة وللمنتخب الوطني.

وتابع «الزيارات الاجتماعية وزيارات الأهل تعد أيضاً من الأشياء التي أحرص عليها في رمضان». وأشار الظنحاني (26 عاماً) إلى حرصهم كلاعبين على المنافسة بقوة على دوري أدنوك للمحترفين، وأن المنافسة في رأيه لن تُحسم إلا في آخر جولة، مشيداً بما وصفه بالوقفة القوية لجمهور الشارقة معه، مؤكداً أنه يحرص دائماً على أن يقدم كل ما عنده، سواء مع فريقه الشارقة أو المنتخب الوطني.

وبرز خالد الظنحاني بشكل مميز خلال الموسم الحالي، ويتميز بالروح القتالية العالية في الملعب، وقدم أداءً فنياً متطوراً في الفترة الأخيرة، ويعد حالياً من العناصر الأساسية، سواء في فريقه الشارقة أو المنتخب الوطني، علماً بأنه خاض حتى الآن خلال الموسم الحالي مع الشارقة 17 مباراة في الدوري، وسجل هدفين، ولعب 1238 دقيقة.

■ هل لديك أعمال وطقوس معينة تمارسها في رمضان؟

في رمضان دائماً الناس تحرص على فعل الخير، وعلينا في هذا الشهر أن نقوم بزيارة المستشفيات، وغيرها من الأماكن التي تحتاج منا إلى دعم إنساني، وعلينا أيضاً كلاعبين أن نقوم بتقديم الصدقات للمحتاجين.

■ ما الوجبات أو الأطعمة المحببة إليك في رمضان؟

أبتعد دائماً عن الوجبات الدسمة، ولكن «اللقيمات» تعد من الأكلات المفضلة بالنسبة لي في هذا الشهر.

■ حدثنا عن علاقاتك الاجتماعية كلاعب في رمضان؟

الزيارات بين الأهل تعد من الأمور المحببة بالنسبة لي، خصوصاً أنني من سكان دبا الفجيرة، والأسرة تبعد قليلاً عن مكان سكني، لذلك فإنني أحرص على زيارتهم بين فترة وأخرى، لكن في رمضان تحديداً تكثر «لمة الأهل».

■ ما السر في تطور مستواك بدليل وجودك في المنتخب؟

منذ بداية الموسم الحالي أجتهد في تقديم كل ما عندي لنادي الشارقة، وكذلك للمنتخب الوطني، وكل لاعب عليه أن يجلس مع نفسه، وأن يعطي كل ما عنده، خصوصاً أن كل موسم يشكل تحدياً بالنسبة له كلاعب.

■ ما النصائح التي استفدتها من كوزمين؟

مدرب الشارقة الروماني كوزمين يتبع دائماً الأسلوب التحفيزي معنا كلاعبين، من خلال التحفيز واللعب بتركيز وحماس، وكوزمين يعد في نظري من أفضل المدربين، وعلى اللاعب أن يستغل الفرصة التي يمنحها له.

الظنحاني:

■ «كوزمين من أفضل المدربين، وعلى اللاعب أن يستغل الفرصة التي يمنحها له».

■ «علينا في هذا الشهر أن نقوم بزيارة المستشفيات وغيرها من الأماكن التي تحتاج منا إلى دعم إنساني».

■ «منذ بداية الموسم الحالي أجتهد في تقديم كل ما عندي لنادي الشارقة والمنتخب». نجم في رمضان