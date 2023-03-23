بني ياس يستضيف بطولة خالد بن طناف الرمضانية

يستضيف نادي بني ياس بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية، وذلك بمشاركة 16 فريقاً في نسختها الرابعة، بعد النجاحات الكبيرة التي شهدتها النسخ الثلاث السابقة.

وتعد البطولة مصدراً للمواهب ومشاركة لاعبي الخبرة والقدماء في الدوري الإماراتي، إذ سبق وأن شارك بالنسخ السابقة لاعبون أمثال هلال سعيد وفهد مسعود وسبيت خاطر، إضافة إلى المواهب الشابة، على غرار خالد باوزير وعبدالله رمضان ومحمد برغش.

الجدير بالذكر أن البطولة تنطلق في الثاني من رمضان في مرافق نادي بني ياس بالشامخة بوجود عدد كبير وغفير من جماهير المنطقة الذين يتوقع أن يستمتعوا بالأجواء الرمضانية والفعاليات الأخرى المصاحبة.