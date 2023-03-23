168 لاعباً يشاركون في «دولية رأس الخيمة الشاطئية للتنس»

تنطلق عند الساعة التاسعة من صباح اليوم منافسات النسخة الخامسة لبطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة، وتستضيفها ملاعب فندق هيلتون رأس الخيمة، وتنظيم شركة إم باور للخدمات الرياضية، وإشراف لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس.

يشارك في البطولة 168 لاعباً ولاعبة بواقع 84 فريقاً من 30 دولة في العالم، أبرزها البرازيل وإيطاليا واليابان والمغرب وفرنسا، وتتصدر البرازيل عدد المشاركين بـ24 لاعباً ولاعبة.