تجديد

اقتربت إدارة أحد أندية دوري المحترفين من التوصل إلى اتفاق مع مدرب الفريق الحالي لتجديد عقده لموسم إضافي، بعدما تلقى عرضاً من الدوري السعودي، ولكن المدرب أكد رغبته في الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

اتفاق

قال مقربون من وكيل أعمال لاعب أجنبي، بأحد أندية دوري المحترفين، إن «اللاعب توصل بناءً على توصية الجهاز الفني إلى اتفاق مبدئي مع ناديه لتمديد عقده لفترة جديدة، بعدما ظهر بمستوى فني متطوّر في الفترة الماضية».

مهدي

تصدّر اسم لاعب النصر، حسين مهدي، «ترند» الإمارات في موقع «تويتر»، عقب إعلان إصابته بالرباط الصليبي، وغيابه عن فريق النصر في الفترة المقبلة، وسادت حالة من الحزن الشديد بين جمهور «العميد» على غياب اللاعب المميز والدولي الوحيد حالياً في صفوف الفريق.