محمد بن راشد يشهد مزاد «دبي بريز آب» في ميدان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، النسخة الثانية من مزاد «دبي بريز آب» الذي أقيم بالتعاون مع دار «غوفر» العالمية، على حلبة العرض بمضمار «ميدان» العالمي في دبي، وحقق نجاحاً كبيراً لخيول السنتين تحت التدريب في منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ مجموع المبيعات 26 مليوناً و310 آلاف درهم.

وضم المزاد 73 حصاناً من الطراز العالمي بعمر سنتين، من أيرلندا والمملكة المتحدة وأميركا، والمنتسبة إلى فحول رائدة في العالم، وترتبط بنَسب إلى خيول أثبتت تفوقها على الساحتين المحلية والدولية.

وشهد المزاد بيع العديد من الخيول بمبالغ كبيرة أبرزها مهرة رائعة من نسل الفحل الأميركي «غن رانر» والفرس البرازيلي «بيبي غو فار» مقابل 2.2 مليون درهم، كما تم بيع مهرة من نسل الفحل الأميركي «جستفاي» والفرس الأيرلندي «ساي» مقابل 2.1 مليون درهم، وبيعت مهرة من نسل الفحل الأميركي «كونستيتشين» والفرس الأميركي «كاريبيان بيبي» مقابل 1.6 مليون درهم.

من جهته، قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «وفر مزاد دبي (بريز آب) فرصة ثمينة للباحثين عن خيول واعدة من مختلف المزارع والمزادات حول العالم، وعلى ضوء دراسات خبرة لخصائصها ونتائج سلالاتها، مع مراعاة تنوعها وتدرجها بشكل يلائم مختلف الرغبات، بحيث توفر للمشترين المرتقبين خصوصاً من أهل المنطقة، أصنافاً تغنيهم عن عناء السفر والبحث والشحن، وبأسعار تنافسية، وعلى مقربة من مراكز حيوية للسباقات».

وأضاف في تصريحات صحافية: «يسعدنا التأكيد أن كثيراً من الخيل المعروضة تنتسب لفحول رائدة في العالم، وترتبط بخيول أثبتت تفوقها في هذه المنطقة، وهي مجموعة من الخيول الناشئة ذات قوام متناسق وحالة صحية ممتازة، واجتازت التدريبات الأساسية، باتت مهيأة للعطاء للمستثمرين المرتقبين، ولقد استمتعنا بمشاهدتها أثناء ركضها الاستعراضي على مضمار ميدان.

وتابع: «بفضل قيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نهدف إلى أن نكون الأفضل فيما نقوم به، وهذا يتطلب منا توفير الممكنات اللازمة لنهوض الصناعة المحلية، وجعل دبي مقصداً بارزاً لأصحاب الخيول، مؤكدين تواصل مساعينا لخدمتهم في هذه الرياضة التي تمثل لنا شغفاً وهوية».

وختم: «ثبت عملياً قبل 12 شهراً، أن مزاد (دبي بريز آب) حدث مثير ضمن أهم أسبوع للسباقات هنا في دبي والذي سيبلغ ذروته بكأس دبي العالمي يوم السبت 25 مارس، إذ أشكر جميع المشاركين وفريق العمل على جهدهم الكبير لإنجاح المزاد، وأتمنى لجميع أصدقائنا الذين حضروا إلى دبي أسبوعاً آمناً وناجحة بكأس دبي العالمي».

• 2.2 مليون درهم سعر مهرة رائعة من نسل الفحل الأميركي «غن رانر» والفرس البرازيلي «بيبي غو فار».

راشد بن دلموك:



«مزاد دبي (بريز آب) وفّر فرصة ثمينة للباحثين عن خيول واعدة من مختلف المزارع والمزادات حول العالم».

• «كثير من الخيل المعروضة تنتسب لفحول رائدة في العالم، وترتبط بخيول أثبتت تفوقها في هذه المنطقة».