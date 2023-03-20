«دي سراج».. «الفحل الذهبي» في بطولة دبي الدولية للجواد العربي

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توج الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عضو المجلس التنفيذي رئيس مؤسسة دبي للإعلام، «دي سراج» بلقب الفحل الذهبي لبطولة دبي الدولية للجواد العربي في دورتها الـ20، التي أسدل الستار على منافساتها أمس، واستضافها مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام، وبلغ مجموع جوائزها المالية أربعة ملايين دولار، وبمشاركة جذبت 151 خيلاً محلية ودولية.

واستطاع «دي سراج» المملوك لمربط دبي للخيول العربية، أن يتغلب في الشوط الرئيس على سبعة من الفحول المتنافسة ليحصل على جائزة مالية قدرها 275 ألف دولار.

وجاء الفحل «ع ج كفو» لمربط عجمان في المركز الثاني، ونال جائزة مالية قدرها 165 ألف دولار، بينما حل الفحل «أي أس برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي في المركز الثالث وحصل على 60 ألف دولار.

وتصدر مربط دبي للخيول العربية البطولة بعد حصوله على ثماني ميداليات متنوعة هي أربع ذهبيات وفضية واحدة وثلاث برونزيات.

وجاء مربط عجمان في المركز الثاني بست ميداليات هي ذهبيتان وثلاث فضيات وبرونزية واحدة، وحصل الدكتور غانم الهاجري على ميدالية فضية، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي على برونزية واحدة، ومربط الوجبة القطري على فضية واحدة، ومربط الشقب على برونزية.

وكشف عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي لجمال الخيول، سلطان خليفة اليحيائي، أن هناك بعض التغيرات سيتم إدخالها على نظام البطولة اعتباراً من النسخة المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «التغيير أصبح أمراً مطلوباً من أجل التطور والأفضلية والحفاظ على مكانة بطولة دبي لجمال الخيول، باعتبارها واحدة من أهم البطولات في العالم إن لم تكن أفضلها على الإطلاق».

وأضاف: «حينما قررنا الاستعانة بحكام محايدين من دول مختلفة، كان الهدف تطبيق أعلى معايير الشفافية في اختيار الفائزين، وحينما قررنا أن يكون التحكيم إلكترونياً، بحيث يقدم كل حكم درجاته للخيول المشاركة ويتم إعلانها مباشرة أمام الحاضرين والجماهير، تأكد للملاك وأصحاب الاسطبلات مدى حرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة على تطبيق أعلى معايير العدالة بين الجميع وبحيادية تامة».

نتائج الأشواط

الشوط: الفحول

الفائز: «دي سراج».

المالك: مربط دبي للخيول العربية.

الجوائز: 275 ألف دولار.

الشوط: المهور بعمر سنة واحدة

الفائز: «ع ج ساير».

المالك: مربط عجمان.

الجوائز: 60 ألف دولار.

الشوط: الأفراس

الفائز: «دي شيهانه».

المالك: دبي للخيول العربية.

الجوائز: 275 ألف دولار.

الشوط: المهرات

الفائز: «ع ج كيه».

المالك: مربط عجمان.

الجوائز: 215 ألف دولار.

الشوط: المهرات بعمر سنة

الفائز: «دي آسره».

المالك: مربط دبي للخيول العربية.

الجوائز: 60 ألف دولار.

الشوط: المهور

الفائز: «دي شهار».

المالك: مربط دبي للخيول العربية.

الجوائز: 215 ألف دولار.