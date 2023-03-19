سيدات الوصل يحلقن بلقب دوري الكرة الطائرة

توج فريق سيدات نادي الوصل للكرة الطائرة بلقب الدوري العام، وذلك على حساب الشارقة، بعد أن كررن فوزهن بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في لقاء الإياب الذي أقيم أمس، فيما كان الفريق قد حسم لقاء الذهاب في صالة الشارقة بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة نادي الوصل حضوراً جماهيرياً غفيراً من جانب جماهير الطرفين، الذين استمتعوا بالندية والإثارة التي استمرت حتى الشوط الرابع، وفور إطلاق صافرة النهاية احتفلت اللاعبات مع الجماهير، قبل أن يتسلمن درع الدوري والميداليات الذهبية من رئيس اتحاد الكرة الطائرة عبدالله جمعة الدرمكي.