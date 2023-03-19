«أبيض الشاطئية» يتأهل لربع نهائي كأس آسيا

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية فوزه الثاني على التوالي في بطولة كأس آسيا، بعد تغليه على منتخب ماليزيا بنتيجة (5–3) في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب جامتيم آرينا في مدينة بتايا التايلاندية، واستطاع منتخب إيران الفوز على منتخب أوزبكستان بنتيجة (11–2)، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

سجل أهداف المنتخب الوطني علي المحمدي «هدفين»، وأحمد بشر ووليد بشر وعبدالله عباس

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز أبيض الشاطئية على أوزبكستان (4–0)، وإيران على ماليزيا (14–5).

وضمن المنتخب الوطني والمنتخب الإيراني التأهل للدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية بعد وصولهما للنقطة السادسة، بينما تلاشت آمال المنتخبين الماليزي والأوزبكي في التأهل بعد خسارتهما في الجولتين الأولى والثانية.

ويلتقي الأبيض يوم غدٍ مع منتخب إيران، فيما يتواجه منتخب ماليزيا مع منتخب أوزبكستان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على أن تٌقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 25، علماً بأن المباراة النهائية تقام يوم 26 الجاري.