كلباء يحرم الوصل من الانفراد بوصافة دوري أدنوك للمحترفين

تعادل الوصل مع مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الوصل رصيده إلى النقطة 40 متواجدا في المركز الثاني مع العين والوحدة.

وأهدر الوصل فرصة الانفراد بمركز الوصافة خلف شباب الأهلي المتصدر بـ45 نقطة، فيما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثامن.

وشهدت المباراة ثلاث بطاقات صفراء.

افتتح اتحاد كلباء التسجيل عن طريق الأرجنتيني برايان راميريز في الدقيقة 3، وأدرك الوصل التعادل من ركلة جزاء سددها فابيو ليما في الدقيقة 13.