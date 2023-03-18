الشارقة والبطائح.. العودة إلى الانتصارات

يستضيف الشارقة البطائح الساعة 17:45 مساء اليوم ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين في مباراة مهمة للفريقين بحثاً عن النقاط الثلاث، إذ يسعى الشارقة للعودة إلى الانتصارات بعد أن غابت عنه طوال الجولات الثلاث الماضية. وكان «الملك» فاز ذهاباً على البطائح بهدف ألكاسير.

ويأمل الشارقة في تحقيق الفوز الـ11، وحصد النقطة 38 والاقتراب مجدداً من المقدمة في الدوري وإسعاد جمهوره الذي عانى كثيراً خلال الفترة الأخيرة من تراجع نتائج الفريق في الدوري. في المقابل البطائح ليس بالفريق السهل، ويملك 17 نقطة، ويسعى بقوة لبلوغ منطقة الأمان والابتعاد عن خطر الهبوط.