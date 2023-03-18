رابطة شباب الأهلي تزيد الفرحة بصدارة الدوري

شهدت مباراة شباب الأهلي أمام خورفكان أمس حضوراً مميزاً من رابطة مشجعي «فرسان دبي» التي تفاعلت بشكل كبير قبل انطلاق المباراة وأثناء اللقاء، وزادت الفرحة بتأمين شباب الأهلي لصدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعد الفوز 3-1 على خورفكان. وألهبت الرابطة حماسة اللاعبين، من خلال الهتافات واللافتات التي وضعتها في استاد راشد في دبي.

ورغم أن حجم الحضور الجماهيري لا يتناسب مع الأداء الذي يقدمه شباب الأهلي في الموسم، وتصدره لائحة ترتيب الدوري، ولكن رابطة المشجعين بقيادة محمد راشد بن عجيل قامت بجهد كبير لتواصل دورها الفاعل في دعم الفريق منذ بداية الموسم، إذ تميزت خلال مباريات الفريق برفع أكثر من «تيفو» إبداعي، أبرزها كان صورة للمدرب الوطني مهدي علي، أثناء مرحلة علاجه في تايلاند من الحادث الذي تعرض له. في المقابل، أسهمت الرابطة في الفوز الرائع الذي حققه شباب الأهلي في الجولة الـ19 على الجزيرة، رغم تأخره بهدفين قبل أن يقلب الفريق الطاولة ويحرز ثلاثة أهداف، ويحقق أحد أهم انتصاراته في الموسم الحالي، إذ حضرت رابطة المشجعين بقوة، وساندت اللاعبين، ليحتفظ الفريق بصدارة الدوري.