«دورة حتا الرمضانية الرياضية» 24 الجاري

تستضيف منطقة حتا، خلال الفترة من 24 مارس حتى 14 أبريل، فعاليات «دورة حتا الرمضانية الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتا، الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان المبارك، وبتنظيم شركة الألعاب الجماعية في نادي حتا الرياضي، وتشهد مشاركة واسعة من الرياضيين، وإقبالاً جماهيرياً كبيراً.

وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم ثلاث بطولات رياضية، هي كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة، وسباق الجري.

وتنطلق بطولتا الطائرة والقدم في الثاني من رمضان، ويشارك في بطولة كرة قدم الصالات 16 فريقاً سيتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات في البطولة التي تقام بالتعاون مع نادي حتا الثقافي، كما يشارك في بطولة الكرة الطائرة ثمانية فرق، فيما يقام سباق الجري في التاسع من رمضان، ويتضمن التنافس في 4 فئات هي: الرجال والسيدات لمسافة ستة كيلومترات، والبنين والبنات لمسافة كيلومترين.