مسافي يهزم «سيتي» في لقاء شهد 3 بطاقات حمراء

افتتح مسافي أمس الجولة 26 في دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة بالفوز على «سيتي» بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في الملعب الثاني بنادي النصر. وسجل لمسافي البرازيلي فينيكيوس سيلفا هدفين في الدقيقتين (19 و53)، وبالمقابل سجل لفريق «سيتي» البرازيلي لوكاس مارتين في الدقيقة 25.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعبي «سيتي» أحمد عبدالله في الدقيقة 52، والنيجيري أديبا جيمس (90+2)، ولاعب مسافي التوغولي إيزيكيل في الدقيقة 55.

وتخوض أندية الهواة الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم ثلاث مباريات قوية، يلعب فيها العروبة مع الحمرية، والرمس مع الذيد، وفرسان هسبانيا مع مصفوت، وتستكمل يوم غد بإقامة أربع مباريات أخرى تجمع الفجيرة مع دبا الحصن والإمارات مع الجزيرة الحمراء و«جلف إف سي» مع بينونة، وحتا مع التعاون.

ويتصدر ترتيب الدوري حتا برصيد 53 نقطة، ودبا الحصن 48، والإمارات 47.