الشارقة ينتصر على العربي ويتوج ببرونزية «خليجي اليد»

تمكن فريق الشارقة لكرة اليد من إحراز الميدالية البرونزية أمس في النسخة 39 لبطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس المقامة في ضيافة البحرين، وذلك بعد الفوز على العربي القطري بنتيجة 32-29 في لقاء تحديد المراكز في اليوم الختامي للبطولة على صالة مدينة خليفة الرياضية بالبحرين. وانتهى الشوط الأول في المباراة بتقدم الشارقة 15-13.

وجاء تتويج الشارقة بالبرونزية والمركز الثالث، للمرة الأولى في تاريخ النادي، حيث يعد أفضل مركز للفريق خلال سبع مشاركات للشارقة في «خليجي اليد للأندية»، كما حصد لاعب الشارقة أحمد عبدالله جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليحصل نجوم «الملك» على هذه الجائزة في ثلاث مباريات من أربع خاضها الفريق في البطولة، بعدما تُوج بها مصباح الصانعي مرتين.

يذكر أن مسيرة الشارقة في البطولة تأثرت بغياب المحترف الجزائري زهير نعيم بداعي الإصابة، وكذلك إصابة المصري محمود فايز في مباراة الأهلي البحريني بالجولة الثالثة من الدور التمهيدي.