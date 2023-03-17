الكتبي: البطائح يعمل على صناعة بطل أولمبي في «ألعاب القوى»

كشف عضو مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي رئيس لجنة الألعاب الفردية، حمودة ثاني الكتبي، عن خطة يعمل عليها النادي لتطوير لاعبين موهوبين في ألعاب القوى خلال السنوات الخمس المقبلة، تمهيداً للفوز بالميداليات، وضمهم للمنتخبات الوطنية لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية، ومبيناً أن هذا الطموح يقف خلفه فريق عمل فني وإداري مميز، ومؤكداً أن جميع رياضات الألعاب الفردية تحظى بتوجهات مماثلة.

وقال الكتبي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع لصناعة أبطال دوليين خلال الخمس سنوات المقبلة، ليكونوا مؤهلين للمشاركة في المنافسات الدولية، وأن يكون أحدهم مستقبلاً بطلاً أولمبياً، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باستقطاب الشباب لممارسة الرياضة كأسلوب حياة يسهم في ممارسة كبيرة لمختلف الرياضات الفردية، ومنها ألعاب القوى».

وتابع: «يتدرب لاعبو النادي، وخصوصاً المواهب المواطنة منهم في ظل الأجواء الصحراوية التي تسود مناخ المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، التي تساعد كثيراً على ممارسة الرياضات الفردية، وتحديداً ألعاب القوى، وجميع لاعبي النادي هم من أبناء المدينة، ويتمتعون بوجود مدربين مميزين يعملون في جانب استكشاف المواهب وتطويرها، بحيث أصبح فريق ألعاب القوى في الفردي والفريق الأكثر تتويجاً بين بقية الفرق، ويضم ما بين 70 و80 لاعباً ولاعبة». ووصف الكتبي وجود لاعبات مواطنات مميزات في الفريق، منهن هدى يوسف الزعابي، صالحة بلال الماس، فاطمة عيد عبيد، وعائشة محمد الماس، ومن الشباب اللاعبون عثمان حسن الحوسني، حميد محمد خصيف، عمران عارف إسماعيل، سليمان حمدان العبدولي، وأنهم جميعاً مشاريع نجاح مستقبلية.