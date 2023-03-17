15 % زيادة في البحث عن رحلات الطيران إلى دبي خلال أسبوع «مونديال الخيول»

قال مديرون وعاملون في فنادق ووكالات سفر إن الطلب على السوق الفندقية في دبي شهد زيادة كبيرة مع قرب انطلاق فعاليات كأس دبي العالمي للخيول والفترة التي تليها، مشيرين إلى ارتفاع عمليات البحث عن رحلات الطيران إلى دبي بنسبة 15% خلال أسبوع كأس دبي العالمي، مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي، على غرار أمسية «كأس دبي العالمي» المقررة بمضمار ميدان في 25 الشهر الجاري، لها دور بارز في دعم السوق الفندقية في دبي، إضافة إلى حجوزات الطيران، مشيرين إلى أن الإمارة تمتلك مقومات استثنائية في استضافة الفعاليات الكبرى التي تسهم في تعزيز معدلات التدفق السياحي.

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن السوق الفندقية في دبي تسجل مستويات إشغال مرتفعة قبل انطلاق فعاليات كأس دبي العالمي والفترة التي تليها، مضيفاً أن مستويات الأداء جيدة، بدعم من حركة السياحة الترفيهية والفعاليات، إلى جانب سياحة الأعمال والمؤتمرات.

وأضاف خوجلي: «خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان 2023 لاحظنا ارتفاعاً في مستويات الطلب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذه التوقعات فإن أداء السوق الفندقية في دبي خلال رمضان 2023 سيتجاوز المعدلات المسجلة في رمضان 2022، بما في ذلك مستويات الإشغال والإيرادات، موضحاً أنه «على غرار الدورات السابقة لكأس دبي العالمي، نشهد هذا العام ارتفاعاً وطلباً كبيراً في معدل الحجوزات الفندقية».

وتابع أن «دبي تمتلك مقومات استثنائية في استضافة الفعاليات الكبرى، على غرار كأس دبي العالمي، وغيرها من المعارض والمؤتمرات المهمة»، مشيراً إلى أن «الإمارة واصلت تعزيز منتجها السياحي والترفيهي على المستوى العالمي، ودعمت في الوقت نفسه سياحة الفعاليات والأعمال التي لعبت دوراً بارزاً في تعزيز معدلات التدفق السياحي، ما انعكس على ازدياد جاذبية الإمارة كوجهة سياحية تلبي لمختلف الشرائح».

من جهته، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن معدلات الإشغال الفندقي، وعلى الرغم من التراجع المعتاد مع قرب شهر رمضان، إلا أننا نشهد هذا العام معدلات أداء ممتازة، مشيراً إلى أن الفعاليات والمعارض إلى جانب السياحية الترفيهية كان لها دور بارز في تسجيل مستويات أداء قوية منذ بداية العام الجاري هي الأعلى على الإطلاق، مقارنة بالفترة التي تزامنت مع استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، وأيضاً مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019.

وذكر العوا أن مستويات الأداء القوية هذه تم تسجيلها في دبي، على الرغم من دخول عدد كبير من الغرف الفندقية إلى السوق، مشيراً إلى أن الطلب على السوق الفندقية في دبي يرتفع بالتزامن مع فعاليات كأس دبي العالمي، مشيراً إلى أن الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي، على غرار كأس دبي العالمي، لها دور بارز في دعم السوق الفندقية في دبي.

وأوضح أن المناطق القريبة من مكان انعقاد فعاليات كأس دبي العالمي سيكون لها النصيب الأبرز من الحجوزات الفندقية، بما في ذلك شارع الشيخ زايد ومنطقة وسط مدينة دبي والخليج الجاري والجداف، وغيرها، مشيراً إلى أن أسعار الغرف الفندقية في مستويات مقبولة حالياً مع قرب حلول شهر رمضان.

في سياق متصل، وتعليقاً على الطلب على السفر خلال أسبوع كأس دبي العالمي، قال أيوب المأمون، خبير السفر في سكاي سكانر، المنصة الإلكترونية العالمية المختصة في مجال حجوزات السفر: «تكشف بيانات (سكاي سكانر) أن أسبوع كأس دبي العالمي هو واحد من الأوقات المزدحمة لزيارة الإمارات».

وأضاف المأمون أن «عمليات البحث عن رحلات الطيران إلى دبي خلال أسبوع كأس دبي العالمي شهدت ارتفاعاً بنسبة 15% مقارنة بالأسبوع السابق»، مشيراً إلى أن «معظم المسافرين بنسبة (66%) يتطلعون إلى الإقامة لمدة أسبوع أو أقل، بينما يبحث أكثر من ثلثهم عن رحلات تصل مدتها إلى أسبوعين».

وأوضح أن «الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا من بين أفضل البلدان التي تشهد طلباً على رحلات الطيران إلى دبي خلال فترة السفر هذه».

إلى ذلك، أظهرت بيانات موقع «بوكينغ دوت كوم»، المختص في الحجوزات الفندقية، معدلات إشغال عالية للمنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي في النصف الثاني من مارس الجاري، بالتزامن مع كأس دبي العالمي للخيول 2023، مشيرة إلى نفاد نحو 85% من الغرف المتاحة على موقعها في الفنادق الكائنة في ثلاث مناطق بالإمارة، فيما سجلت الفنادق المصنفة من فئة الخمس نجوم أعلى معدل للحجوزات.

ووفقاً لبيانات شركات حجز، ومنها موقع «بوكينغ دوت كوم»، سجلت سبع مناطق، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 مارس الجاري، حجوزات مرتفعة، مشيرة إلى نفاد أكثر من 85% من الغرف المتاحة على مواقعها في كل من مناطق «الخليج التجاري»، «وسط مدينة دبي»، «الجداف»، «خور دبي»، «نخلة جميرا النخلة»، «مرسى دبي»، «جميرا بيتش ريزيدنس»، و«شارع الشيخ زايد»، وتسجيل معدلات أقل بقليل في مناطق أخرى.

وسجلت الفنادق المصنفة من فئة الخمس نجوم أعلى معدل للحجوزات خلال هذه الفترة، إذ أشارت بيانات «بوكينغ دوت كوم» إلى نفاد 90% من غرفها الفندقية، مقابل 88% للغرف في الفنادق الشاطئية أو تلك المطلة على الساحل، فيما سجلت المنتجعات الفاخرة في الإمارة أعلى معدلات عالية للحجوزات وفقاً للموقع.

يشار إلى أن حجم السوق الفندقية يشهد نمواً متواصلاً، إذ بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير الماضي، أكثر من 147 ألف غرفة فندقية، ضمن 809 منشآت فندقية، مقابل نحو 138.6 ألف غرفة فندقية، ضمن 759 منشأة في نهاية يناير 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 80%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2021، واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 50 ألف غرفة فندقية ضمن 152 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.7 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة. 147 ألفاً عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير الماضي.