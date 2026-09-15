زخم متصاعد للطلب السياحي على دبي عبر المنصات الإلكترونية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، إن مؤشرات الطلب على دبي عبر المنصات الإلكترونية تشهد زخماً متصاعداً، مع ارتفاع أعداد المسافرين الذين يبحثون عن رحلات إلى الإمارة، وصولاً إلى مستويات تقترب من المعدلات المعتادة التي سجلتها في السنوات الماضية.

وأكد كاظم، خلال فعاليات معرض «سوق السفر العربي 2026» في دبي، أمس، أن هذا الزخم يعكس استمرار جاذبية دبي وجهة سياحية، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل العمل على حملات ترويجية تستهدف الاستفادة من فرص الطلب المتاحة، وتحويل الاهتمام الرقمي إلى حجوزات وزيارات فعلية.

وأوضح أن الحملات الترويجية جاهزة، ويتم تقييمها بصورة مستمرة، بحيث يجري إطلاقها بالتزامن مع أي فرصة مواتية لتعزيز الطلب، لافتاً إلى حملات تقدم عروضاً وأسعاراً جاذبة بهدف استقطاب المزيد من المسافرين. وأشار إلى أن الزخم لا يقتصر على الطلب الترفيهي، إذ يتزامن مع نشاط قوي في قطاع الأعمال، في ظل استضافة دبي حالياً، وخلال الفترة المقبلة عدداً كبيراً من المؤتمرات والمعارض.

وقال: «تواصل دبي العمل مع شركائها في القطاع الخاص، إلى جانب الجهات المعنية، لتسهيل وصول أعداد أكبر من الزوار، والاستفادة من الزخم الحالي في الطلب على الوجهة».

ولفت كاظم إلى أن مؤشرات الأداء الأخيرة تعكس استعادة القطاع السياحي جزءاً كبيراً من زخمه، مع تحسن الطلب وعودة الحركة من عدد من الأسواق، مؤكداً أن دبي تواصل حضورها ضمن قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين، فيما يستمر العمل مع شركات الطيران ومؤسسة مطارات دبي وشركاء القطاع لتحفيز الطلب وزيادة أعداد الزوار.

وكشف كاظم أن برنامج «دعوة إلى دبي» أسهم بدوره في جذب زوار جدد إلى الإمارة، بينهم زوار يخوضون تجربتهم الأولى في دبي، إلى جانب زوار سابقين عادوا لاكتشاف تجاربها مجدداً. ورأى أن ارتفاع الإشغال الفندقي وتحسن النشاط السياحي مؤشرات على عودة الزخم إلى السوق. وقال إن الربع الأخير من العام يمثل فرصة مهمة لتعزيز الطلب، في ظل توقعات بزيادة الحركة الجوية واستمرار الحملات الترويجية، وعودة المزيد من الأسواق الرئيسة، بما يدعم دخول عام 2027 بزخم أقوى.

وتعكس أحدث مؤشرات الأداء تحسناً في حركة السياحة الوافدة، إذ استقبلت دبي 869 ألف زائر دولي خلال أغسطس، وهو أعلى مستوى شهري منذ فبراير 2026، ليرتفع إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى 6.97 ملايين زائر.