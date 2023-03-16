11 فعالية وبطولة رياضية في النسخة الثالثة للدورة الرياضية لحكومة عجمان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، عن اكتمال الترتيبات لانطلاق النسخة الثالثة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي خلال شهر رمضان المبارك. وعقدت اللجنة العليا المنظمة مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل البطولة بحضور نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، أحمد الرئيسي، ومدير البطولة عبدالعزيز عبدالله ، وممثلي الجهات الراعية. وتشهد الدورة للمرة الأولى إقامة 11 فعالية رياضية متنوعة.

وتشمل البطولة منافسات في كرة القدم للرجال بمشاركة 12 فريقا، وبطولة كرة قدم الصالات بمشاركة ثماني فرق، والكرة الشاطئية بمشاركة 16 فريق كحد أقصى، والبادل تنس عبر فئتين، الأولى للدوائر والمؤسسات الحكومية، والثانية خاصة بالأفراد والشركات بمشاركة 16 فريقا، كما تضم سباقاً للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، وسباق الجري للرجال، وبطولة الرماية، إلى جانب برنامج اللياقة البدنية للرجال، وبرنامج اللياقة البدنية للنساء، والمجلس الرمضاني للسيدات.