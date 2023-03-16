الشارقة يودّع «خليجي اليد» بعد الخسارة أمام النجمة البحريني

وضع فريق النجمة البحريني حداً لطموحات فريق الشارقة في حصد لقبٍ تاريخي أول لـ«الملك» في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي لأبطال الكؤوس في كرة اليد، عقب الانتصار المستحق الذي حققه النجمة بنتيجة (35-25)، في مباراة جمعت الفريقين أمس، في نصف نهائي البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ39 على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة. وشهد الدور نصف النهائي فوز الكويت الكويتي على العربي القطري بنتيجة (25-21).

ونجح لاعبو النجمة في بسط سيطرتهم على مجريات لقاء الشارقة، بعد شوط أول أنهاه الفريق البحريني متفوقاً بفارق سبعة أهداف وبنتيجة (18-11)، قبل أن يكمل أصحاب الضيافة توسيع الفارق في الشوط الثاني، وإنهاء المباراة لمصلحتهم (35-25).

ويلتقي الشارقة اليوم مع فريق العربي القطري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما سيواجه النجمة البحريني يوم غدٍ الجمعة الكويت الكويتي في المباراة النهائية لتحديد هوية بطل النسخة الـ39.

فريق الشارقة خسر أمام النجمة البحريني أمس في نصف النهائي بنتيجة «35 - 25».