تأهل خورفكان والشارقة إلى نهائي كأس «الصالات»

تأهل فريقا خورفكان والشارقة لخوض المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، التي تنظمها اللجنة التنفيذية للصالات، وسيلتقيان في النهائي الذي يقام الثلاثاء المقبل، وسيتم تحديد مكان إقامة المباراة في وقت لاحق.

وجاء تأهل خورفكان بعد فوزه على الحمرية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت أمس في الصالة الرياضية لنادي خورفكان، إذ سجل أهدافه سعود خالد والبرازيلي اندري مارتينيز ومواطنه لوكاس نونيس، بينما سجل للحمرية البرازيلي جوستافو، وتفوق خورفكان بمجموع المباراتين (5-1). في المقابل، جاء تأهل الشارقة بعد الفوز على البطائح بثلاثية نظيفة سجلها كل من البرازيلي البرازيلي ايغور سانتوس وفيتور سيلفا وصبري حزام. وفاز الشارقة بمجموع المباراتين بنتيجة 3-0، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.