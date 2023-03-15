رئيس الدولة يستقبل " فريق سباحة 62 "

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "فريق سباحة 62 " الذي قطع مسافة 62 كيلومتراً سباحة حول جزيرة أبوظبي.

وتبادل سموه مع الفريق الأحاديث الودية ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ـ وحثهم على مواصلة المشاركة في المبادرات التوعوية النوعية التي تسهم في توعية المجتمع وتعزيز دوره في الحفاظ على البيئة البحرية.



وتهدف مبادرة السباحة التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البيئة البحرية والسلامة المائية .. فيما استطاع عدد من السباحين وهم منصور الظاهري وفانيا نيفيس وأرجونا دون، قطع مسافة 62 كيلومتراً حول جزيرة أبوظبي في مدة 34 ساعة متواصلة.

كما تهدف المبادرة إلى التعريف بأهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( كوب28) الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري بجانب الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وقام فريق المبادرة بتدريبات مكثفة استغرقت عاماً قطع خلالها 900 كيلومتر سباحةً.

من جهة أخرى وفي إطار هذه المبادرة نظمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي فعالية سجلت من خلالها الدائرة رقماً قياسياً عالمياً في "موسوعة غينيس" لأكبر عدد من المشاركين في درس للسلامة المائية في مكان واحد.



كما شارك عدد من الجهات منها .. دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، و "أبوظبي البحرية"، ومؤسسة "تحقيق أمنية"، وأكاديمية ستورم للسباحة .. في "أكبر درس حول سلامة المياه" الذي سلط الضوء على مخاطر السباحة في المياه المفتوحة والتوعية بجميع إجراءات السلامة اللازمة.



وعرضت "شركة أبوظبي البحرية" بعد اختتام الدرس الذي قدمه (ويل ووكر)، وهو مدرب سباحة معتمد والرئيس التنفيذي لأكاديمية ستورم للسباحة .. مقطع فيديو حول "خرائط السلامة البحرية الشاملة" تناول جميع الأنشطة المائية في الإمارة.

كما شارك في الدرس 336 من طلاب الجامعات ومدارس أبوظبي بجانب عدد من الأطفال من أصحاب الهمم.