«هدباء الشاهين» تحلق بكأس منصور بن زايد في الكويت

حلّقت الفرس «هدباء الشاهين» لإسطبل محمد فهد الدوسري، بإشراف ناصر الحميدان وقيادة فيليب جالفو، بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أقيم الاثنين الماضي بمضمار نادي الصيد للفروسية.

وتقام السباقات تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان في نسخته الـ15، امتداداً للتعاون المستمر بين الإمارات والكويت في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

واجتذب السباق لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 4000 دينار كويتي، 14 مهرة وفرساً في سن ثلاث سنوات فما فوق (مستوردة وإنتاج الخليج)، وتمكنت «هدباء الشاهين»، البالغ تصنيفها 78 رطلاً، والفائزة ثلاث مرات، متضمنة سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الشهر الماضي، من إضافة اللقب إلى خزائنها، بعد أداء استثنائي.

وتمكنت البطلة المنحدرة من نسل «هدبان الخالدية»، والفرس «صدفة» من التفوق ببراعة على غريمتها «برامنيشن» لهيفي علي الهيفي، بإشراف المالك نفسه، وقيادة عبدالله معجب، مسجلة زمناً قدره 1:35:46 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «هاودا دي نيلانس» لعلي البرغوث، بإشراف سلطان العذاب، وقيادة سالم العجمي.