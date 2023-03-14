الشارقة والوصل يكملان المربع الذهبي في دوري السلة

أكمل فريقا الشارقة والوصل أضلاع المربع الذهبي في بطولة الدوري العام لكرة السلة، عقب تجديد انتصارهما أول من أمس، في إياب ربع النهائي، على كل من الوحدة والبطائح على التوالي.

إذ فاز الشارقة على حساب الوحدة بنتيجة (95-88) على صالة نادي الجزيرة، فيما فاز الوصل على مضيفه البطائح (85-80)، مع العلم أن لقائي الذهاب الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي انتهى لصالح الشارقة (93-66)، وللوصل (93-82).

وضرب الشارقة موعداً مع النصر في أولى مواجهات نصف النهائي الذي يقام بنظام (بست أوف 3) من مواجهتي ذهاب وإياب واللجوء إلى الفاصلة في حالة التعادل بمرات الفوز، فيما سيواجه الوصل في ثاني مواجهات المربع الذهبي حامل اللقب فريق شباب الأهلي.

وعرف الشارقة كيفية ضمان فوزه على الوحدة، بنيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع (26-18 و35-21)، فيما لم يوفق «العنابي» في العودة بنتيجة المباراة رغم نيله الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع (24-14 و23-20).

بدوره عانى الوصل لإحراز انتصاره على البطائح، بعد ربع أول أنهاه «الإمبراطور» لصالحه (27-23)، قبل أن يستعيد «الراقي» زمام المبادرة وينجح في التقدم بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث (16-14 و23-18)، إلا أن صحوة المتأخرة للوصل في الدقائق الـ10 الأخيرة سمحت له في بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (26-18) والفوز بالمباراة.