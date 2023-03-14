10 مشاهد فنية «درجة أولى» أبرزها «ريمونتادا الإعصار»

واصل فريق حتا صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 53 نقطة متفوقاً على أقرب منافسيه بفارق مريح من النقاط، دبا الحصن (48 نقطة)، وفريق الإمارات (47 نقطة).

وخطف «الإعصار» الأنظار في الجولة 25 بقلبه تأخره بهدفين دون مقابل أمام الجزيرة الحمراء إلى فوز مثير 4-2، ليستمر في القمة، كما لمع الفريق بأكثر من مشهد فني مثل تسجيله لأهداف قاتلة، وتفوقه الكبير بعدد الأهداف، وتألق مدربه الدكتور عبدالله مسفر في شوط المدربين في أكثر من جولة، ما يقربه من الصعود مجدداً إلى دوري المحترفين.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المشاهد الفنية في دوري الدرجة الأولى التي خطفت الأنظار بقوة في الجولة الماضية، وذلك على النحو التالي:

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