«ند الشبا» تعتمد الفرق المشاركة في بطولة الطائرة

اعتمدت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة التي تنظم من 1 إلى 10 أبريل المقبل، ضمن منافسات النسخة العاشرة التي تُقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي. ويستمر تسجيل اللاعبين في الفرق وأعضاء الكادرين الفني والطبي وفق الشروط المعتمدة باللائحة حتى منتصف ليل 20 الجاري، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة، ويمكن للفرق المشاركة استبدال أربعة لاعبين بحد أقصى من 25 إلى 27 الجاري. وستعقد اللجنة المنظمة اجتماعًاً فنياً مع الفرق المشاركة 28 الجاري بعد اعتماد قائمة اللاعبين في جميع الفرق.

وتُقام مراسم القرعة الساعة 11 صباح 22 الجاري في مقر مجلس دبي الرياضي. وتنظم مباريات البطولة وفقاً لقانون الاتحاد الدولي للعبة واللوائح المعمول بها في اتحاد الطائرة باستثناء التعديلات الواردة باللائحة المعتمدة وملحقاتها أو التعاميم الصادرة عن اللجنة الفنية.

في جانب آخر، أعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل في بطولة الجوجيتسو نظراً لاكتمال العدد المسموح به للمشاركة، على أن تُقام المنافسات 24 الجاري في الصالة الرئيسة بالمجمع. ويتواصل التسجيل في بقية الرياضات، حيث يغلق باب التسجيل في كرة السلة بالكراسي المتحركة 16 الجاري، على أن ينتهي تسجيل اللاعبين 23 الجاري، فيما يتواصل التسجيل للمشاركة في بطولة البادل حتى يوم 15 الجاري، ويستمر التسجيل في بطولتي المبارزة والقوس والسهم حتى 21 الجاري، ويستمر التسجيل في سباق الدرّاجات الهوائية بجميع فئاته حتى 25 الجاري، ويغلق باب التسجيل للمشاركة في سباق الجري يوم 3 أبريل.

■ قرعة مسابقة الطائرة تُقام 22 الجاري في مقر مجلس دبي الرياضي.