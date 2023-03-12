«كعب ليما» ينقذ الوصل أمام الشارقة

أحرز فابيو ليما هدفاً رائعاً بـ«الكعب»، لينقذ الوصل من الخسارة أمام الشارقة في الوقت القاتل، ويتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في ختام مباريات الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 39 نقطة، ويصل رصيد «الملك» إلى 35 نقطة.

وكاد الوصل أن يحرز الهدف الأول من هجمة قادها فابيو ليما، ومرر الكرة إلى المغربي سفيان بوفتيني داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية، أبعدها عادل الحوسني (48)، وفي الدقيقة 67 أحرز لاعب الرأس الأخضر جورج دجانيني الهدف الأول للشارقة، بعدما لعب عثمان كمارا كرة عرضية، قابلها دجانيني بتسديدة متقنة في المرمى (67).

وسيطر الوصل على مجريات اللعب في الدقائق العشر الأخيرة، وأحرز ليما الهدف الأول بطريقة رائعة بـ«الكعب» في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل.