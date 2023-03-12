«سيتي» يفاجئ الحمرية بهدف قاتل في دوري الأولى

فاجأ فريق «سيتي» مضيفه الحمرية بالفوز عليه 2-1 في نتيجة غير متوقعة ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الدرجة الأولى.

سجل لـ«سيتي» حمد عيسى فهد (18)، والنيجيري اديب جيمس في الدقيقة (90+7)، بينما سجل للحمرية النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 73، وبموجب هذه النتيجة تجمد رصيد الحمرية عند النقطة 43، بينما أصبح رصيد «سيتي» 19 نقطة في المركز الـ15.

وفاز مسافي على ضيفه «فرسان هسبانيا» بثلاثية نظيفة، وسجل له البرازيلي سيلفا فينيكيوس (78 و44) والكاميروني ماريوس ايفكوب (59)، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي «فرسان هسبانيا» في المركز الأخير بثماني نقاط.

وفاز العروبة على مضيفه التعاون بهدف نظيف، سجله الصربي فيليب أستوفبريج (48)، ليصعد العروبة إلى المركز السابع برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وفاز مصفوت بملعبه على الرمس 4-1، وسجل للفائز البرازيلي الكسندر ميديروس (48 و74)، والنيجيري داميلاي صلاح الدين (45+2)، والغامبي جوساما (65)، وسجل للرمس البرازيلي باولو هنريكي (38).

وأصبح رصيد مصفوت 40 نقطة في المركز الخامس، والرمس 29 نقطة في المركز الـ11.