الشقيقان المنصوري بطلا سباق الدولة للمضمار

شهد مضمار زايد للدرّاجات في الشارقة تنظيم أول بطولة هذا العام، وهي بطولة الدولة للكبار للمضمار في المطاردة الفردية والأومنيوم، التي شهدت فوز محمد المنصوري بسباق المطاردة الفردية، وأحمد المنصوري بسباق الأومنيوم، بمشاركة أربعة أندية، وهي: شباب الأهلي وأبوظبي ودبا الحصن والنصر.

وعاد درّاج المنتخب الوطني محمد المنصوري، للبطولات بعد فترة من الغياب ليفوز بلقب بطولة المطاردة الفردية، وحلّ في المركز الثاني أحمد المنصوري، من نادي شباب الأهلي، وجاء محمد محراب من نادي أبوظبي ثالثاً.

وفي سباق الأومنيوم، فاز بطل آسيا والعرب أحمد المنصوري، باللقب الذي شهد مشاركة أربعة أندية، هي: شباب الأهلي وأبوظبي ودبا الحصن والنصر، وحلّ في المركز الثاني محمد المنصوري، من نادي شباب الأهلي، وجاء وفاضل حمزة من نادي النصر في المركز الثالث.