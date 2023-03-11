مليون درهم كلفة الصافرة الأجنبية في 6 مباريات محلية فقط

بلغت كلفة الحكام الأجانب في ست مباريات فقط ضمن المسابقات المحلية حتى الآن مليوناً و20 ألف درهم، إذ يتحمل النادي الذي يطلب طاقم تحكيم أجنبياً لمباراته 170 ألف درهم، سواء في دوري أدنوك للمحترفين أو كأس رئيس الدولة أو بطولة كأس السوبر، وسيكون المبلغ مرشحاً للارتفاع مع تبقي سبع جولات حاسمة في الدوري.

وشهدت مباراة القمة بين الوحدة والعين، التي أقيمت أول من أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، الظهور السادس للحكم الأجنبي في الموسم الحالي، إذ أدارها طاقم تحكيم بقيادة الحكم الروماني استفان كوفاكس.

وكان الظهور الأول للصافرة الأجنبية في مباراة الشارقة والوحدة ضمن الجولة الثامنة للدوري، عبر الحكم المجري تاماش بوجنار، وأدار مباراة الشارقة والوحدة في نهائي الكأس النيوزيلندي ماثيو كونجر، وأدار لقاء شباب الأهلي والوحدة بدور الـ32 للكأس الإسباني جييرمو فيرنانديز، وأدار الحكم البولندي سيمون مارسينياك قمة الشارقة والعين في كأس السوبر.

يذكر أن اتحاد الكرة حدد للنادي الاستعانة بالحكم الأجنبي في أربع مباريات بحد أقصى خلال الموسم، علماً أنه كان قد حدد في الموسم الماضي للأندية المحترفة الاستعانة بالصافرة الأجنبية في مباراتين كحد أقصى، إما في مسابقة كأس رئيس الدولة أو الدوري.

وعلى صعيد أندية دوري الدرجة الأولى، فإنه يحق للنادي الاستعانة بالحكم الأجنبي في مباراة واحدة فقط في مسابقة كأس رئيس الدولة.

من جهته، أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم»، أن «الضغوط تجعل بعض الأندية تستعين بالحكام الأجانب، رغم أن الحكام المحليين يؤدون هذا الموسم أداءً تحكيمياً جيداً»، موضحاً أن «استمرار وجود الحكم الأجنبي في المباريات المحلية يأتي في ظل وجود مباريات كبيرة و(ديربيات) بين الأندية».

وأضاف «الحكام الأجانب الذين تم استقطابهم كان مستواهم التحكيمي عالياً جداً في إدارة المباريات التي قادوها، ولم يقعوا في أخطاء أو قرارات تحكيمية مؤثرة في نتائج المباريات»، معتبراً أن «وجود الصافرة الأجنبية في الدوري الإماراتي خطف النجومية من الحكام المواطنين».

وتابع «في حال كان أداء الحكام المواطنين عالياً خلال قيادتهم للمباريات المختلفة، فإن ذلك سيقلل من فرص ظهور الحكم الأجنبي في الدوري».

وطالب العاجل الحكام المحليين بأهمية تطوير مستوياتهم التحكيمية، حتى لا يأخذ الحكم الأجنبي النجومية منهم، على حد تعبيره.

المباريات التي أدارها حكام أجانب منذ بداية الموسم الحالي



1- العين والوحدة (الجولة السادسة للدوري): البرتغالي أرتور سواريز.

2- الشارقة والوحدة (الجولة الثامنة للدوري): المجري تاماش بوجنار.

3- الشارقة والوحدة (نهائي الكأس): النيوزيلندي ماثيو كونجر.

4- شباب الأهلي والوحدة (دور الـ 32 للكأس): الإسباني جييرمو فيرنانديز.

5- الشارقة والعين (كأس السوبر): البولندي سيمون مارسينياك.

6- الوحدة والعين (الجولة 19 للدوري): الحكم الروماني استفان كوفاكس.