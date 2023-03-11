3 نسخ لبطولة «محاربي الإمارات» تقام الأسبوع المقبل في أبوظبي

تتجه أنظار عشاق ومحبي رياضة الفنون القتالية المختلطة الأسبوع المقبل إلى صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، لمتابعة ثلاث نسخ جديدة من بطولة محاربي الإمارات: الإفريقية 38 والدولية 39 والعربية 40، بتنظيم شركة بالمز الرياضية. ويتصدر المشهد نزال قوي يجمع بين الأردني علي القيسي الذي يدافع عن لقب وزن الخفيف والمصري أحمد فارس في لقاء ثأري؛ لأن فارس خسر أمام البطل في النسخة 29 من البطولة، كما يلتقي في النزال الرئيسي الثاني الكويتي عبدالله البوشهري والمغربي بدرالدين دياني في وزن المتوسط. وتبدأ المنافسات الجمعة المقبل بالنسخة الإفريقية التي تشهد 11 نزالاً قوياً بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة، وتشهد المنافسة نزالين رئيسيين: الأول يجمع المغربي عماد بوعمري وسيلفستر شيبفمبو من زيمبابوي، ويلتقي في الثاني كيفن من جزر القمر والمصري عبدالوهاب سعيد. أما النزال الرئيس في النسخة الدولية التي تقام 18 الجاري، فيجمع بين الكازاخستاني بوكدوس أولجاباي على وزن الديك والنمساوي محمد ماتشييف على الريشة. وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، في تصريح صحافي، اكتمال الترتيبات لانطلاق النسخ الثلاث.