الشارقة يحدد مستقبل الوصل في الدوري

يخوض الوصل مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي الشارقة في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 8:30 ليلاً على استاد الوصل في زعبيل، إذ يحدد «الملك» مستقبل «الإمبراطور» في المنافسة على اللقب.

ويمتلك «الفهود» في رصيده 38 نقطة، بينما لدى الشارقة 34 نقطة، إذ تعد هذه المباراة مصيرية لطموحات الوصل في المنافسة على اللقب، خصوصاً أنها من أصعب المباريات التي يخوضها «الأصفر» قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

وتتشابه ظروف الفريقين من ناحية خوض اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل كل منهما إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، إذ سيصدمان مجدداً في المربع الذهبي في أبريل المقبل، بعدما تجاوز الوصل عقبة بني ياس بهدفين دون رد، بينما فاز الشارقة على الجزيرة بهدفين مقابل هدف.

في المقابل، يعيش «الإمبراطور» أفضل فتراته في الدوري، بعدما حقق الفوز في آخر أربع جولات على كل من البطائح ودبا الفجيرة والنصر والظفرة، ليقلص الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى نقطة واحدة.

ويسعى الوصل إلى تكرار تفوقه على الشارقة، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، إذ يتطلع «الفهود» إلى تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً على الشارقة للمرة الخامسة في دوري المحترفين، والأولى منذ موسم 2017-2018. في المقابل، لا يعيش الشارقة أفضل فتراته في الدوري، بعدما خسر في آخر جولتين أمام كل من خورفكان والجزيرة ليتراجع من صدارة الترتيب إلى المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي، ولم يخسر «الملك» في 3 مباريات متتالية بدوري المحترفين منذ 2017-20218.

ويتطلّع الوصل لتحقيق خمسة انتصارات متتالية خلال دوري المحترفين للمرة الأولى منذ 2016-2017، كما يسعى للحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية منذ 2018.

ويعد فابيو ليما هداف مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، برصيد 10 أهداف، بينما خسر الوصل أمام الشارقة في آخر 3 مباريات سجّل خلالها ليما، وأحرز «الفهود» 40 هدفاً في مرمى الشارقة، بينما سجل «الملك» 36 هدفاً في مرمى الوصل، خلال مواجهات دوري المحترفين.